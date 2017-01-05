Командир пожарного отделения погиб при тушении огня в Приморье
Горели дворовые постройки и жилой дом
Владивосток, 5 Января 2017, 03:42 — REGNUM Во врем тушения крупного пожара в селе Чугуевка Приморского края, где накануне загорелись дворовые постройки и двухквартирный жилой дом, погиб командир отделения 44 пожарной части 30 отряда противопожарной службы Приморья Александр Кочетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в администрации региона.
«Площадь пожара составила 150 квадратных метров, сгорели надворные постройки и пострадал жилой дом. В тушении было задействовано три единицы техники и 12 человек личного состава. Тушение осложнялось поздним сообщением о пожаре, а также отсутствием близких источников воды.
В настоящее время в причинах пожара разбирается специальная комиссия.
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