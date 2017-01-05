В Якутии за вымогательство 5 тыс. рублей задержан «криминальный авторитет»

Якутск, , 03:34 — REGNUM В Якутии в Нижнеколымском районе задержан мужчина, который заявлял, что является «криминальным авторитетом» и поэтому требовал с местного предпринимателя пять тысяч рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД региона, «выходец из лихих девяностых уже задержан» и дает показания.

Изначально в полицию обратился владелец магазина. Он рассказал, что пришел мужчина и потребовал с предпринимателя денежные средства в размере пяти тысяч рублей. Злоумышленник попытался оказать на потерпевшего психологическое давление, и заявил, что отныне потерпевший должен платить ему вышеуказанную сумму до 25 числа каждого месяца, мотивировав тем, что является неким «криминальным авторитетом».

Неудавшийся «рэкетир» задержан и дает признательные показания. В отношении 29-летнего ранее судимого местного жителя применена мера процессуального принуждения в виде подписке о невыезде. За вымогательство ему может грозить до трех лет лишения свободы.