В селе на Чукотке восстановили прерванное снегопадом энергоснабжение

Анадырь, , 03:21 — REGNUM В селе Амгуэма на Чукотке восстановили энергоснабжение, которое было прервано из-за сильного снега и ветра в результате влияния циклона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местной администрации, люди двое суток вынуждены были сидеть без света.

Отмечается, что ремонтная бригада выехала на место оперативно, но в связи с погодными условиями добраться до посёлка удалось только накануне.

«Во время аварийной ситуации тепло‑ и электроснабжение осуществлялось при помощи резервных дизельных генераторов. Жители села практически не почувствовали на себе обрыв линии. Накануне авария была полностью устранена, энергоснабжение переведено с резервных генераторов в штатный режим», — пояснили чиновники.

Перед Новым годом на восточную территорию Чукотского автономного округа пришёл мощный циклон. Самый сильный буран был зарегистрирован в ночь с 29 на 30 декабря, он принёс обильные осадки и ветер со скоростью до 54 м/с. Тогда в ряде населённых пунктов округа были зарегистрированы отключения электроэнергии, обрывы связи и срыв кровли домов. Все основные аварийные ситуации были исправлены в кратчайшие сроки.

В настоящее время погодные условия нормализовались, однако режим повышенной готовности всех сил и средств региона будет действовать до конца праздничных выходных.