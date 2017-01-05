Спасатели Колымы эвакуировали больного человека с борта судна в море
Операция прошла успешно
Сусуман, Магаданская область, 5 Января 2017, 03:13 — REGNUM В Магаданской области успешно завершена операция по эвакуации тяжело больного человека с борта судна «Бухта Преображения», ведущего промысел в акватории Охотского моря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона.
После обращения с судна в воздух поднялся вертолет Ми-8 со спасателями и специалистами Центра медицины катастроф на борту.
«Вертолет завис над судном, а спасатели спустились на его борт в гондоле при помощи лебедки. Таким образом пострадавшего подняли на борт вертолета, где медики оказали ему помощь», — сказали в МЧС.
После эвакуации больного человека, вертолет взял обратный курс и вернулся на берег. Пациент доставлен в Магаданскую областную больницу.
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