Спасатели Колымы эвакуировали больного человека с борта судна в море

Сусуман, Магаданская область, , 03:13 — REGNUM В Магаданской области успешно завершена операция по эвакуации тяжело больного человека с борта судна «Бухта Преображения», ведущего промысел в акватории Охотского моря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона.

После обращения с судна в воздух поднялся вертолет Ми-8 со спасателями и специалистами Центра медицины катастроф на борту.

«Вертолет завис над судном, а спасатели спустились на его борт в гондоле при помощи лебедки. Таким образом пострадавшего подняли на борт вертолета, где медики оказали ему помощь», — сказали в МЧС.

После эвакуации больного человека, вертолет взял обратный курс и вернулся на берег. Пациент доставлен в Магаданскую областную больницу.