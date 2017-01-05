В Благовещенске озвучили несколько версий пожара, уничтожившего 30 машин

Благовещенск, , 03:06 — REGNUM В Благовещенске Амурской области идет проверка по факту пожара, который уничтожил теплую автомобильную стоянку и 30 машин в ней. Как сообщили ИА REGNUM в МЧС, есть несколько версий произошедшего.

В частности, к пожару, по предварительным данным, могли привести неисправность агрегатов и механизмов транспортного средства, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования здания (аварийный режим работы электрооборудования). Не исключается неосторожное обращение с огнем и поджог.

«Точным установлением причин займутся специалисты испытательной пожарной лаборатории», — отметили в МЧС.

Здание автостоянки выгорело изнутри по всей площади. Пожар произошел в старом здании и развивался по деревянным конструкциям перекрытия очень быстро. Сгорела кровля и более 30 автомобилей, пять автомобилей эвакуированы пожарными и спасателями. Собственники автотранспорта и сумма причиненного огнем ущерба устанавливаются.