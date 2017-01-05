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На Камчатке спасатели развернули пункты обогрева

Происшествия
Всех желающих угощают горячим чаем и кашей

Петропавловск-Камчатский, 5 Января 2017, 03:03 — REGNUM  На Камчатке спасатели решили оказать помощь людям, которые предпочитают проводить праздничные дни не дома, а в кругу друзей на площадках для массовых гуляний в центре Петропавловска-Камчатского. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, для этого решено развернуть пункты обогрева и выставить полевые кухни.

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Все это из-за того, что на праздничных площадках много людей, а температура воздуха на Камчатке сейчас довольно низкая.

«Было принято решение развернуть на главной площади Петропавловска пункт обогрева и питания, где любой желающий может погреться в теплой палатке, а также выпить горячего чая и отведать солдатской каши», — сказали в МЧС, отметив, что горячая гречневая каша и сладкий чай пришлись по вкусу жителям Петропавловска, которые пришли на площадь вместе со своими детьми.

Как сообщили в мэрии краевого центра, на главной площади Петропавловска в новогодние каникулы каждый день проводятся праздничные программы для детей и взрослых.

Тем временем, к берегам Камчатки подходит циклон, который несет с собой снег и потепление, поэтому в ближайшие дни помощь спасателей в центре Петропавловска может и не понадобится.

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