Четверг, 05 Января 2017 года
04:07:03 МСК

На Камчатке изъято более 17 литров лосьонов

Происшествия
Проверка объектов торговли идет с конца декабря

Петропавловск-Камчатский, 5 Января 2017, 02:53 — REGNUM  На Камчатке с момента запрета в России продажи спиртосодержащей непищевой продукции уже изъято 17,28 литра различных лосьонов и других подобных товаров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Роспотребнадзоре, продавцов, нарушивших запрет, ждет крупный штраф.

Читайте также: В России на месяц запрещена продажа спиртосодержащей непищевой продукцииПо словам специалистов Роспотребнадзора, с конца декабря, когда и был введен запрет, на Камчатке проверено более 100 торговых объектов.

«Проведен мониторинг 101 объекта, в ходе которого выявлено спиртсодержащей непищевой продукции в количестве 161 штуки общим объемом 17,28 литра. На данную продукцию наложен арест», — уточнили в ведомстве, отметив, что за нарушение запрета торговцев ждет штраф от 30 до 40 тысяч рублей.

Ранее на Камчатке, как и по всей России, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было предписано приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Данные меры вводятся в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», принятым 23 декабря по поручению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Напомним, в конце минувшего года в Иркутске произошел случай массового отравления косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. В результате скончались 76 человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Алкогольные отравления
Главное сегодня
NB!
05.01.17
Елена КовачичКто на самом деле автор мировой промышленной революции?
ГринокВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
05.01.17
Минобороны Украины планирует новые ракетные учения вблизи Крыма
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
05.01.17
Григорий ВанинДело Михалкова
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Общество
NB!
05.01.17
Паргев Мартиросян«Друзья Карабаха, всех вас поздравляю с Рождеством!»
СтепанакертНагорный Карабах Рождество Христово Общество
NB!
04.01.17
Власти Аргентины не включили Фолкленды в карту страны
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
04.01.17
Президент ПМР – Додону: «Гарантия нашей безопасности – независимость»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.01.17
Редкий москвич долетит до Галапагосских островов...
КитоЭквадор Туризм Общество
NB!
04.01.17
Минобороны РФ ответило директору ЦРУ на «тактику выжженной земли»
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
04.01.17
«Притеснения журналистов в Белоруссии вызывают серьезные опасения»
БрянскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
«В Белоруссии происходит то же, что на Украине привело к «майдану»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
Станислав ТарасовТурция должна сохранить политическое доверие России и Ирана
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
04.01.17
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде
КалининградРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
04.01.17
«Доллар – самая перспективная валюта на 2017 год»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.01.17
«Арсенал» отыграл у «Борнмута» 3 мяча за 20 минут
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
04.01.17
Юрий БаранчикУкраина. Итоги 2016: страна-минус
КиевУкраина Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов
ПриштинаКосово «Исламское государство» Общество
NB!
03.01.17
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
03.01.17
Украина будет производить винтовки М16
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Общество
NB!
03.01.17
Метели и морозы в России: данные Росгидрометцентра
МоскваРоссия Морозы Происшествия
NB!
03.01.17
Украина ждет, что администрация Трампа начнет поставки летального оружия
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Парубий: Досрочные выборы на Украине — план России, но он не пройдет
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
03.01.17
Путин поручил провести анализ практики изъятия детей из семей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
ещё главное