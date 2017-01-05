На Камчатке изъято более 17 литров лосьонов

Петропавловск-Камчатский, , 02:53 — REGNUM На Камчатке с момента запрета в России продажи спиртосодержащей непищевой продукции уже изъято 17,28 литра различных лосьонов и других подобных товаров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Роспотребнадзоре, продавцов, нарушивших запрет, ждет крупный штраф.

Читайте также: В России на месяц запрещена продажа спиртосодержащей непищевой продукцииПо словам специалистов Роспотребнадзора, с конца декабря, когда и был введен запрет, на Камчатке проверено более 100 торговых объектов.

«Проведен мониторинг 101 объекта, в ходе которого выявлено спиртсодержащей непищевой продукции в количестве 161 штуки общим объемом 17,28 литра. На данную продукцию наложен арест», — уточнили в ведомстве, отметив, что за нарушение запрета торговцев ждет штраф от 30 до 40 тысяч рублей.

Ранее на Камчатке, как и по всей России, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было предписано приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Данные меры вводятся в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», принятым 23 декабря по поручению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Напомним, в конце минувшего года в Иркутске произошел случай массового отравления косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. В результате скончались 76 человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело.