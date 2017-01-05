Камчатка готовится к удару мощного циклона и шторму

Петропавловск-Камчатский, , 02:31 — REGNUM Камчатка готовится к удару первого циклона в новом году. По данным синоптиков, он идет со стороны Тихого океана и примерно на сутки испортит погоду в южной части полуострова. Первыми, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в метеоцентре, под удар попадают Петропавловск-Камчатский и Елизовский район.

Читайте также: Камчатка из-за циклона оказалась отрезанной от внешнего мираПо словам синоптиков, в южных районах края уже усилился ветер.

«В четверг днем и вечером здесь ожидается штормовой ветер. Кроме того, прогнозируется сильный снег», — уточнили в метеоцентре, отметив, что влиять атмосферный вихрь на полуостров будет до вечера пятницы.

При этом специалисты метеоцентра говорят, что циклон несет Камчатке и потепление. В частности, в столице региона температура воздуха может подняться до +2 градусов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, днём 5 января в Тихом океане ожидается опасное волнение высотой 8−9. В зону штормового воздействия попадает побережье Алеутского района и Петропавловск. Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.