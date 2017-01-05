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В Армении в результате ДТП пострадали 11 человек

Происшествия
ДТП произошло в среду, 4 января, вблизи села Гохт

Ереван, 4 Января 2017, 23:35 — REGNUM  В Котайкской области Армении легковой автомобиль Mercedes столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Как передает Life.ru, в результате инцидента пострадали 11 человек.

ДТП произошло в среду, 4 января, вблизи села Гохт.

«За рулем обеих машин находились граждане Армении, однако в салоне микроавтобуса помимо местных жителей были также россияне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие, среди которых есть граждане РФ, были доставлены в медицинский центр Сурб Григор Лусаворич.

Причины аварии пока неизвестны.

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