В Армении в результате ДТП пострадали 11 человек

Ереван, , 23:35 — REGNUM В Котайкской области Армении легковой автомобиль Mercedes столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Как передает Life.ru, в результате инцидента пострадали 11 человек.

ДТП произошло в среду, 4 января, вблизи села Гохт.

«За рулем обеих машин находились граждане Армении, однако в салоне микроавтобуса помимо местных жителей были также россияне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие, среди которых есть граждане РФ, были доставлены в медицинский центр Сурб Григор Лусаворич.

Причины аварии пока неизвестны.