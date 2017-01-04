Подозреваемый в подготовке терактов задержан в аэропорту Лондона

Лондон, , 21:51 — REGNUM В аэропорту Хитроу в Лондоне задержан 50-летний мужчина, который подозревается в подготовке терактов. Об этом, как передает ВВС, сообщает городская полиция.

«Запланированный арест (мужчины) в рамках расследования дела о террористической активности за рубежом», — говорится в сообщении.

При этом в полиции отмечают, что арест мужчины, прилетевшего в Лондон из Каира, не связан с деятельностью террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или с событиями в Сирии.

Имя 50-летнего подозреваемого пока не называется.

Ведется следствие.