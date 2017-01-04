В Стамбуле в одном из ресторанов произошла стрельба

Стамбул, Турция, , 21:38 — REGNUM Неизвестный открыл стрельбу по людям в одном из ресторанов в турецком городе Стамбул. Как передают Вести.Ru, в результате инцидента пострадали несколько человек.

ЧП произошло в среду, 4 января в районе Фатих.

По данным полиции, нападавший, который скрылся с места преступления, был один.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 31 декабря 2016 г. на 1 января 2017 г. в Стамбуле произошел теракт. Неизвестный мужчина ворвался в ночной клуб Reina и открыл огонь по его посетителям. В результате нападения погибли 39 человек, еще около 70 получили ранения.

Ответственность за кровавую акцию на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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