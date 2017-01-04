Среда, 04 Января 2017 года
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В Алтайском крае столкнулись два пассажирских автобуса

Происшествия
Авария произошла в среду, 4 января, на 240 км федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский

Барнаул, 4 Января 2017, 20:09 — REGNUM  В Алтайском крае произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Авария произошла в среду, 4 января, на 240 км федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский Косихинского района.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадало несколько человек, есть погибшие, — говорится в сообщении. — По данному факту следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины аварии.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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