В Алтайском крае столкнулись два пассажирских автобуса
Авария произошла в среду, 4 января, на 240 км федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский
Барнаул, 4 Января 2017, 20:09 — REGNUM В Алтайском крае произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.
Авария произошла в среду, 4 января, на 240 км федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский Косихинского района.
«По предварительным данным, в результате ДТП пострадало несколько человек, есть погибшие, — говорится в сообщении. — По данному факту следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка».
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины аварии.
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