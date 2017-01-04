В Нью-Йорке сошел с рельсов пассажирский поезд

ЧП произошло в среду, 4 января, на железной дороге Лонг-Айленда

Нью-Йорк, США, , 19:43 — REGNUM В нью-йоркском Бруклине сошел с рельсов пригородный поезд. Об этом сообщают Вести.Ru со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка и американские СМИ.

ЧП произошло в среду, 4 января, на железной дороге Лонг-Айленда.

«Число пострадавших в результате схода пригородного поезда с рельсов в Бруклине, на железной дороге Лонг-Айленда, превысило 100 человек», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы.