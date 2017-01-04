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В Турции задержаны 20 предполагаемых боевиков ИГ

Происшествия
«Задержанные — выходцы из стран Центральной Азии и Северной Африки — приехали в Измир из турецкого города Конья»

Измир, Турция, 4 Января 2017, 18:36 — REGNUM  На западе Турции в городе Измир сотрудники правоохранительных органов задержали 20 человек, предположительно являющихся боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, говорится в сообщении местной полиции.

«Задержанные — выходцы из стран Центральной Азии и Северной Африки — приехали в Измир из турецкого города Конья», — отмечается в сообщении.

В настоящее время турецкие полицейские продолжают поиски организаторов новогоднего нападения на ночной клуб в Стамбуле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теракт в Стамбуле произошел с 31 декабря 2016 г. на 1 января 2017 г. Неизвестный ворвался в ночной клуб Reina и открыл огонь по его посетителям. В результате инцидента погибли 39 человек, еще около 70 получили ранения.

Ответственность за кровавую акцию на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Исламское государство»
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