Среда, 04 Января 2017 года
19:00:57 МСК

По факту аварийной посадки самолета в Калининграде возбуждено дело

Происшествия
Идут допросы пассажиров и членов экипажа

Калининград, 4 Января 2017, 18:32 — REGNUM  Обстоятельства и причины аварийной посадки авиалайнера А321 компании «Аэрофлот» в калининградском аэропорту «Храброво» будут установлены в рамках уголовного дела, которое возбуждено 4 января следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Это преступление может повлечь лишение свободы на срок до двух лет.

Как отметили в СЗ СУ на транспорте, самолет, выполнявший рейс Москва-Калининград, при посадке в аэропорту назначения выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего произошел перелом передней стойки шасси.

«Шесть пассажиров обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта «Храброво». На борту самолета находилось 5 членов экипажа и 167 пассажиров», — уточнили в следственных органах.

Читайте также: В Калининграде Airbus A321 выкатился за пределы ВПП и сел на «брюхо»

В аэропорту «Храброво» работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников СКР, полиции, представителей контрольных и надзорных органов. Ведутся допросы пассажиров и членов экипажа самолета, сотрудников наземных служб аэропорта, специалистов в области безопасности полетов. К делу будут приобщены документы пассажиров, обратившихся за медицинской помощью, назначаются судебно-медицинские экспертизы.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Северо-Западного следственного управления на транспорте», — отметили в следственных органах СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, авиационное происшествие, случившееся около полуночи 3 января, парализовало работу аэропорта «Храброво», поскольку поврежденный самолет у ВПП создавал угрозу для других воздушных судов, а эвакуировать его быстро не удалось. В связи с этим сегодня были отменены или задержаны около 20 рейсов из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург и Минск.

Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт Калининграда спустя 18 часов после ЧП так и не возобновил работу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
Главное сегодня
NB!
04.01.17
Президент ПМР – Додону: «Гарантия нашей безопасности – независимость»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.01.17
Микола ШеляговичКалининградская область: от Ятвяжской Руси до наших дней
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Общество
NB!
04.01.17
Редкий москвич долетит до Галапагосских островов...
КитоЭквадор Туризм Общество
NB!
04.01.17
Минобороны РФ ответило директору ЦРУ на «тактику выжженной земли»
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
04.01.17
«Притеснения журналистов в Белоруссии вызывают серьезные опасения»
БрянскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
«В Белоруссии происходит то же, что на Украине привело к «майдану»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде
КалининградРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
04.01.17
Большую пресс-конференцию Трамп проведет за 9 дней до инаугурации
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
04.01.17
«Доллар – самая перспективная валюта на 2017 год»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.01.17
«Арсенал» отыграл у «Борнмута» 3 мяча за 20 минут
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
04.01.17
Юрий БаранчикУкраина. Итоги 2016: страна-минус
КиевУкраина Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов
ПриштинаКосово «Исламское государство» Общество
NB!
03.01.17
Украина будет производить винтовки М16
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Общество
NB!
03.01.17
Спецназ НАТО пополнят 400 литовских солдат
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
03.01.17
Метели и морозы в России: данные Росгидрометцентра
МоскваРоссия Морозы Происшествия
NB!
03.01.17
Украина ждет, что администрация Трампа начнет поставки летального оружия
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Парубий: Досрочные выборы на Украине — план России, но он не пройдет
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
03.01.17
Путин поручил провести анализ практики изъятия детей из семей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
03.01.17
Тулеев попросил Медведева остановить необоснованный рост цен на бензин
КемеровоРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
Алексей ЮсевДесять лучших фильмов 2016 года
МоскваРоссия Итоги 2016 года Культура
NB!
03.01.17
Яков РудьНе то дали: Маккейн остался недоволен Порошенко
КиевУкраина Украина и США Политика
NB!
03.01.17
«Новый год нефть открыла ростом»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
ещё главное