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Два человека погибли в аварии на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии

Происшествия
На трассе «Кавказ» лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Три человека, включая ребенка, госпитализированы с травмами

Ставрополь, 4 Января 2017, 17:03 — REGNUM  

В Ставропольском крае на границе с Кабардино-Балкарией произошла автоавария, в которой погибли два человека, еще трое получили серьезные травмы. Среди пострадавших — ребенок.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель регионального управления ГИБДД, авария произошла сегодня, 4 января, в 12:25 на 403 км трассы «Кавказ» возле поселка «Прогресс» Кировского района. Там лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным ГМБДД, водитель легкового автомобиля Лада «Гранта», по пути в сторону Нальчика по непонятным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Fusion.

Сидящие впереди автомобиля Ford водитель и пассажирка, жители поселка «Прогресс», погибли на месте столкновения. Выжил в аварии мальчик 12 лет, сидевший на заднем сидении. С травмами он помещен в больницу Нальчика.

Травмы получили также водитель и пассажир «Гранты». Они проходят лечение в больнице Зольского района Кабардино-Балкарии.

На месте аварии работают сейчас следователи. Они выясняют, кто виноват в автоаварии и кто за это будет отвечать.

Отметим также, что трасса «Кавказ» открыта для движения автотранспорта.

Во время проверки будет выяснено, были ли трезвы водители автомобилей. Алкоголь нередко становится причиной автоаварий. При этом, в крае постоянно проводятся рейды, во время которых таких водителей отстраняют от управления транспортом.

С 31 декабря по 08 января ведется усиленный вариант несения службы в части профилактики «нетрезвого вождения». Только в новогоднюю ночь на Ставрополье были остановлены 44 нетрезвых водителя. Четверо из них попадались уже не один раз.

До этого, во время десятидневного рейда в предновогодние дни от управления было отстранено за пьянство 400 нетрезвых водителей. В отношении 34 возбуждены уголовные дела за повторное управление автотранспортном в нетрезвом виде.

Чаще всего садились в состоянии опьянения за руль автолюбители города Пятигорска, Ставрополя, а также Нефтекумского, Минераловодского и Буденновского районов. С признаками опьянения автоинспекторы останавливали водителей на федеральной трассе «Кавказ».

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Дорожно-транспортные происшествия
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