В Финском заливе пропало рыболовецкое судно

В настоящее время сотрудники специальных служб ведут поиск пропавшего судна с рыбаками

Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Российское рыболовецкое судно, на борту которого находятся три человека, пропало в Финском заливе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ленинградской области.

«По предварительной информации, в 10:00 мск 4 января судно должно было вернуться в порт «Усть-Луга», — говорится в сообщении. — На место стоянки не вернулось, последний сеанс связи был в 08:10 мск».

При этом отмечается, что система электронного позиционирования, которой оборудован корабль, никаких сигналов не подает.

В настоящее время сотрудники специальных служб ведут поиск пропавшего судна с рыбаками.