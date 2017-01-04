В Финском заливе пропало рыболовецкое судно
В настоящее время сотрудники специальных служб ведут поиск пропавшего судна с рыбаками
Санкт-Петербург, 4 Января 2017, 16:07 — REGNUM Российское рыболовецкое судно, на борту которого находятся три человека, пропало в Финском заливе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ленинградской области.
«По предварительной информации, в 10:00 мск 4 января судно должно было вернуться в порт «Усть-Луга», — говорится в сообщении. — На место стоянки не вернулось, последний сеанс связи был в 08:10 мск».
При этом отмечается, что система электронного позиционирования, которой оборудован корабль, никаких сигналов не подает.
В настоящее время сотрудники специальных служб ведут поиск пропавшего судна с рыбаками.
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