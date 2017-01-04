Мужчина с ножом ворвался в детский сад в КНР и порезал 11 детей

Пекин, , 15:42 — REGNUM Вооруженный холодным оружием мужчина совершил нападение на детский сад в Китайской народной республике. Об этом сегодня, 4 января, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) в своем аккаунте в Weibo.

Сообщается, что нападение было совершено в 15.30 по местному времени (10.30 мск) в детском саду города Пинсян. Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад и ранил 11 детей. Пятеро из них получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Угрозы их жизни нет.

Нападавший был задержан прибывшими на место стражами порядка.

Мотивы нападавшего неизвестны.