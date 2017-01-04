Мужчина с ножом ворвался в детский сад в КНР и порезал 11 детей
Он задержан
Пекин, 4 Января 2017, 15:42 — REGNUM Вооруженный холодным оружием мужчина совершил нападение на детский сад в Китайской народной республике. Об этом сегодня, 4 января, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) в своем аккаунте в Weibo.
Сообщается, что нападение было совершено в 15.30 по местному времени (10.30 мск) в детском саду города Пинсян. Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад и ранил 11 детей. Пятеро из них получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Угрозы их жизни нет.
Нападавший был задержан прибывшими на место стражами порядка.
Мотивы нападавшего неизвестны.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
04.01.17
«Притеснения журналистов в Белоруссии вызывают серьезные опасения»
NB!
04.01.17
«В Белоруссии происходит то же, что на Украине привело к «майдану»
NB!
04.01.17
Турция должна сохранить политическое доверие России и Ирана
NB!
04.01.17
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде
NB!
04.01.17
Большую пресс-конференцию Трамп проведет за 9 дней до инаугурации
NB!
04.01.17
«Доллар – самая перспективная валюта на 2017 год»
NB!
04.01.17
Украина. Итоги 2016: страна-минус
NB!
03.01.17
СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов
NB!
03.01.17
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
NB!
03.01.17
Украина будет производить винтовки М16
NB!
03.01.17
Спецназ НАТО пополнят 400 литовских солдат
NB!
03.01.17
Метели и морозы в России: данные Росгидрометцентра
NB!
03.01.17
Парубий: Досрочные выборы на Украине — план России, но он не пройдет
NB!
03.01.17
Путин поручил провести анализ практики изъятия детей из семей
NB!
03.01.17
Мировая геополитика. Итоги 2016: год перелома
NB!
03.01.17
Тулеев попросил Медведева остановить необоснованный рост цен на бензин
NB!
03.01.17
Десять лучших фильмов 2016 года
NB!
03.01.17
Не то дали: Маккейн остался недоволен Порошенко
NB!
03.01.17
Кого назначат в Польше виновными – мигрантов или украинцев?
NB!
03.01.17
The Times: «Ради дружбы с Путиным Трамп готов терпеть многое»
NB!
03.01.17
Топ-10 событий 2016 года для Украины: конец «украинской оккупации»?
NB!
03.01.17
Турция может обрубить концы с американским «сатаной»