ДТП под Саратовом с погибшими чиновниками: новые детали

По данным местных СМИ, чиновники возвращались из командировки, по пути следования машина вылетела в кювет и врезалась в столб

Саратов, , 15:17 — REGNUM Глава Саратовской области Валерий Радаев назвал гибель сотрудников Минсоцразвития региона в ДТП страшной трагедией и поручил провести служебное расследование. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 4 января, на сайте правительства региона.

3 января, возвращаясь из служебной командировки, в дорожно-транспортном происшествии трагически погибли сотрудники министерства социального развития области Наталья Глинская, Серафима Первушина и водитель Илгиз Бикбаев. По данным местных СМИ, чиновники возвращались из командировки. По неофициальным информации, по пути следования машина вылетела в кювет и врезалась в столб.

Глава региона Валерий Радаев выразил соболезнования родным погибших сотрудников, подчеркнув, что «произошла страшная трагедия»: «Глубоко сочувствую вашему горю. Искренне разделяю с вами боль утраты. Светлая память о наших коллегах сохранится в сердцах всех, кто их знал и работал с ними».

Обстоятельства случившегося выясняются правоохранительными органами. По поручению губернатора проводится служебное расследование. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января в Саратовской области в результате ДТП погибли трое сотрудников Министерства социального развития. Авария произошла около 17:30 мск на автодороге неподалеку от села Елшанка Воскресенского района. В настоящее время выясняются причины ДТП.

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