На ставропольской реке два дня ищут пропавшего ребенка

Ребенок пропал накануне в районе реки Калаус. Масштабные поиски пока не дали результата

Ставрополь, , 15:09 — REGNUM



В Ставропольском крае на берегу реки Калаус два дня ищут пропавшего ребенка. Он исчез в городе Ипатово возле реки. Поиски ведут спасатели, водолазы, местные власти, казаки и волонтеры.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, в районе реки Калаус пропал мальчик восьми лет. Поиски ребенка начались ранним утром 3 января. Первым делом водолазы обследовали 300 метров реки шириной 10 метров.

К поискам ребенка подключились три группы водолазов. Обследовали не только дно реки, но и места заторов. Для того, чтобы добраться до дна, спасателями пришлось вскрывать лед толщиной до 15 см.

Местные волонтеры и казаки прошлись по берегу реки. Волонтеры выставили четыре круглосуточных поста на перекатах реки

Всего в поисках ребенка участвовали более 50 человек. К 17:30 3 января поиски ребенка прекратили из-за того, что на улице стемнело, и продолжать искать ребенка не было смысла. Ранним утром работа возобновилась.

Пока ребенок не найден. Поиски продолжаются как на самой реке, так и по ее берегам. Водолазы прошли один мости добрались до второго. Сейчас колют лед под ним.