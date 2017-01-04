В Саратовской области два человека утонули вместе с вездеходом

Саратов, , 15:00 — REGNUM В Энгельсском районе Саратовской области утонули два человека, которые вышли на лёд на самодельном и незарегистрированном вездеходе, сообщает МВД по региону.

Несчастный случай произошел 3 января на льду реки Волга в районе села Подстепное. Под лёд ушёл вездеход с пассажирами. Находившиеся в транспортном средстве водитель и пассажир утонули. В ведомстве отмечают, что вездеход был самодельный, незарегистрированный. Трупы и машина из воды извлечены. Проводится проверка.

Полиция предупреждает, что использование незарегистрированных самодельных и переделанных транспортных средств незаконно и опасно для здоровья и жизни. В настоящее время ледовая обстановка на водоемах Саратовской области «вызывает опасение, поскольку температура воздуха колеблется, в некоторых районах выпало большое количества снега, что затрудняет определение толщины льда, на поверхности замерзших водоемов образуются майны и промоины». В полиции подчёркивают, что выход на лед в таких условиях представляет большую опасность для жизни, тем более недопустимо выезжать на лед на автомобилях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января в Самарской области под лёд провалился автомобиль с пассажирами. Машина была обнаружена на дне реки, оба пассажира погибли. Спастись смог только водитель машины, который и позвонил в полицию.

Напомним, безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. Если плюсовая температура воздуха держится более трех дней, то прочность льда снижается на четверть.