Алкоголик из Ростова-на-Дону сообщил о теракте в Северной Осетии

Владикавказ, , 14:52 — REGNUM В Ростовской области был задержан местный житель, который сообщил о якобы готовящемся в Северной Осетии теракте. Он позвонил на телефон единой дежурно-диспетчерской службы «112» вечером 2 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

В кратчайшие сроки злоумышленник был установлен. Им оказался ранее судимый 58-летний гражданин, который находился в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Полицейские задержали лже-террориста.

В настоящее время с диагнозом «шизофрения» он госпитализирован в психоневрологический диспансер.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы лже-террориста в Москве 26 декабря прошлого года были эвакуированы более трех тысяч человек с трех вокзалов — Казанского, Ярославского и Ленинградского. После проверки с помощью кинологов было установлено, что ни на одном из вокзалов взрывных устройств нет.

В Новосибирские 21 декабря пришлось эвакуировать людей из-за телефонной угрозы о заложенных бомбах стразу из четырех зданий — двух на улице Фрунзе, а также на улицах Крылова и Богдана Хмельницкого. В ходе проверочных мероприятий с привлечением кинологов и специалистов-взрывотехников предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, обнаружено не было. Спустя несколько дней был задержан и сообщивший об угрозе взрывов злоумышленник. Им оказался 28-летний ранее не судимый житель Калининского района.