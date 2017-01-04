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В Самарской области под лёд провалилась машина — пассажиры погибли

Происшествия
Водитель остался жив

Самара, 4 Января 2017, 14:50 — REGNUM  В Самарской области, где под лёд провалился автомобиль с пассажирами, завершилась поисковая операция. Машина была обнаружена на дне реки, оба пассажира погибли, сообщается на сайте Поисково-спасательной службы Самарской области.

Трагедия произошла вечером 1 января в Волжском районе в реке Сухая Самарка в районе старой понтонной переправы. Здесь провалился в промоину и ушёл под воду автомобиль «Нива», в салоне которого были три человека. Спастись смог только водитель машины, который и позвонил в полицию.

2−3 января поисковая группа проводила осмотр затонов реки. 3 января в 13 часов на льду спасатели обнаружили автомобильные следы, которые обрывались у края промоины. Расстояние от спасательной станции до места происшествия по холмистой местности составляло около 20 км. Глубина на месте погружения составляла 6 метров, автомобиль был обнаружен спустя 20 минут поисков.

«У пассажира на заднем сидении выбраться из трехдверной «Нивы» шансов не было. Пассажир на переднем сидении также не смог самостоятельно выбраться из машины. Оба погибших были подняты на поверхность и доставлены до спасательной станции Новокуйбышевска», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен». Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. Если плюсовая температура воздуха держится более трех дней, то прочность льда снижается на четверть.

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