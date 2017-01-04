В Самаре при пожаре погибла семья

Погибли мать, её 8-летняя дочь и отчим девочки. По предварительным данным, в квартире была неисправна газовая колонка

Самара, , 14:39 — REGNUM В Самарской области начата доследственная проверка по факту гибели при пожаре трёх человек: матери с ребёнком и отчима девочки. Об этом сообщает региональное управление СУСК.

Трагедия произошла 2 января 2017 года в одной из квартир дома, расположенного по улице Аэродромной в городе Самаре. Здесь были обнаружены тела 8-летней девочки, её матери (1978 года рождения) и отчима.

По данному факту начата доследственная проверка, назначены судебно-медицинские исследования. «По предварительным данным, в квартире была неисправна газовая колонка. Вероятно, семья погибла от отравления угарным газом», — полагаются в следственном управлении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, по данным самарских спасателей, возгорание произошло в 13:39 часов. На тушение пожара выезжали 10 человек и 2 единицы техники.