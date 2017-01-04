Уличная драка в Пензе: задержан дебошир с молотком

Пенза, , 14:26 — REGNUM В Пензе произошла уличная драка. Выехавшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего мужчину, который в руках держал предмет, похожий на молоток, сообщает «Пенза-Взгляд».

Сообщение о том, что на одной из городских улиц происходит драка, поступило в дежурную часть полиции. На место происшествия была направлена группа задержания вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Пензенской области. В результате был задержан гражданин 1984 года рождения. Сообщается, что мужчина был пьян, а в руках держал предмет, похожий на молоток. Злоумышленника доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Отметим, что ранее в отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Аустрина избили женщину. Предварительно было установлено, что 49-летний ранее судимый гражданин побил 86-летнюю мать. Она была госпитализирована с перелом шейки бедра. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также в первые дни нового года в больницу из квартиры на Пограничном проезде с проникающей раной доставлен 40-летний мужчина. Предварительно установлено, что в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры его ударила ножом ранее судимая 33-летняя знакомая. В обоих случаях подозреваемые признались в содеянном.