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Глава Ингушетии призвал убийцу журналиста к явке с повинной

Происшествия
В республике ведутся поиски убийц журналиста Амирхана Кокурхоева

Магас, 4 Января 2017, 14:21 — REGNUM  Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился к родным убийцы журналиста Амирхана Кокурхоева с просьбой о содействии. Ингушский лидер считает, что лучшим для преступника будет явиться в органы правопорядка с повинной.

«Виновник убийства известен и находится в розыске. Его родным предложено склонить его к явке с повинной», — написал Евкуров на своей странице в соцсети Instagram.

По словам главы региона, причиной убийства стала бытовая ссора, которая произошла около полугода назад. Отметив, что семья убийцы и раньше была известна своей скандальностью, Евкуров рассказал, что поручил выяснить, поступали ли на них жалобы и как на конфликты реагировали участковый и другие должностные лица.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на журналиста Амирхана Кокурхоева произошло в первый день нового 2017 года. Нападавшим оказался 26-летний сосед журналиста. Он нанес жертве ножевое ранение, от которого Кокорхуев скончался не приходя в сознание в хирургическом отделении Сунженской центральной районной больницы.

После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия вместе со своим отцом Русланом Джамалдиновым. В настоящее время правоохранители разыскивают убийцу, который может передвигаться на автомобиле «Форд-Фокус» темного цвета. С просьбой установить местонахождение преступника силовики обратились к населению.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа причина убийства журналиста Кокурхоева в Ингушетии

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