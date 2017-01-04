На аварийном участке трассы в Нижегородской области открыт пункт обогрева

Нижний Новгород, , 14:01 — REGNUM В Нижегородской области сегодня, 4 января, развернут мобильный пункт обогрева в районе горы Ветчак на федеральной трассе М-7 «Москва-Уфа». Это один из 29 аварийно опасных участков на территории региона, отмечают в управлении МЧС.

Решение об открытии пункта обогрева принято в связи «с прогнозом неблагоприятных погодных условий и в целях организации жизнедеятельности населения в условиях низких температур». В состав мобильного пункта обогрева входят: палатки для отдыха, приема пищи и оказания медицинской помощи. Здесь же дежурит личный состав с основной и специальной техникой для ликвидации любой нештатной ситуации.

«Водители и пассажиры могут остановиться и получить всю необходимую им помощь: зарядить аккумулятор и свой мобильный телефон, связаться со своими родными, отдохнуть, согреться. А в походной кухне всегда есть горячая гречневая каша с тушенкой и горячий чай», — говорят спасатели.

Отметим, что на территории Нижегородской области находятся два автомобильные дороги федерального значения (М-7, Р-158), 6 — регионального и 2162 межмуниципального значения. Общая протяженность автомобильных дорог в Нижегородской области составляет 13 116 километров. Всего на дорогах федерального значения в Нижегородской области выделено 29 аварийно-опасных участков. Из них 8 — на федеральной трассе.

По данным МВД по Нижегородской области, с 30 декабря 2016 года по 3 января 2017 года на территории региона зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека погибли и 93 получили ранения различной степени тяжести.