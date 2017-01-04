В Мордовии изымают из продажи лосьоны

Саранск, , 13:47 — REGNUM Региональным управлением Роспотребнадзора совместно с полицией продолжаются проверки объектов розничной и оптовой торговли, аптечных организаций на предмет наличия спиртосодержащей непищевой продукции. За период с 26 декабря по 3 января проверено около 70 объектов, в которых выявлено 1787 штук (182,7 литров) запрещенной к реализации спиртосодержащей непищевой продукции, сообщает управление Роспотребнадзора.

В том числе за 3 января в одной из торговых точек выявлено 274 штуки (27,4 литра) продукции, запрещенной к реализации, в том числе 170 штук косметического лосьона «Боярышник» и 104 лосьона «Медовый» (емкостью 100 мл и с содержанием спирта 75%). Указанная продукция арестована. В ведомстве напоминают, что за незаконную продажу товаров предусмотрен административный штраф (для юридического лица от 30 до 40 тыс. рублей) с конфискацией предмета административного правонарушения.

Всего за период с 5 декабря 2016 года наложен арест на непищевую спиртсодержащую продукцию, реализация которой приостановлена, в количестве 1787 штук в объеме 182,7 литров. За допущенные нарушения составлено 26 протоколов об административном правонарушении, в том числе два — на юридических лиц. Четыре материала направлено в правоохранительные органы для принятия мер по подведомственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 23 декабря 2016 гола постановлением главного государственного санитарного врача РФ приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей). Напомним, в конце минувшего года в Иркутске произошел случай массового отравления косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. В результате скончались 76 человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело.