В Крыму при попытке въехать в Россию задержан рецидивист с Украины

Неоднократно судимый мужчина был объявлен в федеральный розыск в России

Симферополь, , 13:47 — REGNUM В Крыму пограничники задержали гражданина Украины, который находится в федеральном розыске. Информацию об этом 4 января распространила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Как сообщается, гражданин Украины 1979 года рождения попытался въехать на территорию России через автомобильный пункт пропуска Перекоп. Изначально документы, предъявленные мужчиной, не вызвали сомнений в подлинности. Но при проверке установочных данных сотрудник Погрануправления выяснил, что мужчина с октября прошлого года находится в федеральном розыске.

Мужчина подозревается в том, что ворвался в чужой дом и избил хозяина. При дальнейшей проверке было установлено, что данный гражданин имеет несколько судимостей и неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы.

В настоящее время гражданин передан полиции.

Кроме того, в пункте пропуска «Джанкой» сотрудники Погрануправления задержали семейную пару, также граждан Украины, которые находятся в розыске на фальсификацию доказательств при попытке получить российское гражданство. Они также переданы правоохранительным органам.