МЧС: В Орловскую область придут 25-градусные морозы

В регионе ожидаются сначала снегопады, а затем морозы

Орел, , 13:29 — REGNUM Метели и снегопады прогнозируются на территории Орловской области с 21:00 4 января до 21:00 5 января, а 6−7 января в регионе похолодает до — 25 градусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как сообщается, орловский гидрометеоцентр прогнозирует на территории региона облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидается снег — местами сильный, днем также прогнозируются осадки. Ночью и утром местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный ночью 8−13м/с, местами порывы до 18 м/с, днем 6−11м/с. Температура ночью опустится до 2−7 градусов мороза, днем составит от нуля до пяти градусов мороза. В областном центре ночью ожидается сильный снег, метель, ветер юго-западный: ночью 11−16 м/с, днем 6−11 м/с. Температура ночью от двух до четырех градусов мороза, днем от нуля до двух градусов мороза.

Уже 6 января температура днем и ночью опустится до 10−15 градусов мороза при сильном северном ветре. 7 января температура ночью опустится до 14−19 градусов мороза, в низких местах — до — 25, днем 13−18 градусов мороза.

Как напомнили в МЧС, сотрудники орловской специализированной пожарно-спасательной части организовали полевую кухню в эпицентре празднования Нового года на улице Ленина. Полевая кухня СПСЧ будет также работать и в Рождественскую ночь около одного из храмов города Орла.