Шесть человек пострадали в ДТП в Башкирии

Уфа, , 13:13 — REGNUM Один человек погиб и пятеро получили ранения в лобовом столкновении двух машин в Башкирии, сообщает ГИБДД республики.

Авария произошла 3 января в 23:45 часов в Уфимском районе на 4 км автодороги Авдон — Подымалово — Николаевка. По данным ведомства, 52-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа, управляя автомашиной «Рено Дастер», выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречно движущейся автомашиной «Лада Гранта». В результате ДТП водитель отечественной иномарки скончался на месте аварии. Ранения получили пять человек: пассажиры «Лады» (мужчины, 1996 и 1994 годов рождения), а также водитель и двое пассажиров «Рено Дастер» (женщины 1958 и 1970 город рождения).

Отметим, за минувшие сутки на дорогах Башкирии совершено 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 14 получили телесные повреждения.