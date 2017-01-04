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МИД Киргизии: Турция не запрашивала помощь в расследовании теракта

Происшествия
Киргизские дипломаты напомнили иностранным журналистам о «презумпции невиновности»

Бишкек, 4 Января 2017, 13:06 — REGNUM  Министерство иностранных дел Киргизии не получало от правоохранительных органов Турции просьб об оказании содействия в расследовании теракта, произошедшего в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом сегодня, 4 января, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что невзирая на этот факт, киргизские правоохранительные органы самостоятельно проводят работу по данному вопросу. «В настоящее время достоверно установлено, что бизнесмен Яхье Машрапов 1 января 2017 года прилетел в Стамбул и вылетел в Бишкек 3 января. Турецкая полиция его допрашивала в аэропорту. После допроса киргизстанца отпустили. Первоначальная информация о якобы причастности Машрапова к преступлению не подтверждается», — уточнили в МИД.

Киргизское дипломатическое ведомство заострило внимание на том, что турецкие и другие иностранные СМИ не должны забывать о необходимости соблюдения такого основополагающего принципа в уголовном судопроизводстве, как «презумпция невиновности» в отношении любых лиц.

Киргизские журналисты также пытаются выяснить, каким образом фотография паспорта Яхье Машрапова появилась в иностранной прессе, причем уже после того, как его успели допросить, признать невиновным и отпустить на родину турецкие полицейские.

Так, газета «Вечерний Бишкек» обратилась к председателю Государственной регистрационной службы Киргизии Тайырбеку Сарпашеву с вопросом о том, мог ли кто-либо из работников подчиненного ему ведомства предоставить СМИ паспортные данные Машрапова.

«Я знаю о передвижениях Машрапова из открытых источников — из прессы. Он давал интервью о своих передвижениях. Что касается фото паспорта, которое появилось в СМИ, то, возможно, его выдали на пограничном контроле. Сотрудники ГРС не могли выдать такую информацию. Даже если бы это было и так, то не в таком виде. Паспортные данные хранятся в ГРС в другом формате — не в виде фотографий», — констатировал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что в новогоднюю ночь в стамбульском ночном клубе «Reina» произошло нападение террориста, одетого в костюм Санта-Клауса. Вооруженный автоматом мужчина убил охранника и 38 посетителей этого развлекательного заведения, а также ранил 69 человек. Среди жертв теракта большое количество иностранных граждан. Попытки найти и нейтрализовать особо опасного преступника продолжаются до сих пор.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что главным подозреваемым в совершении этого террористического акта якобы является 28-летний гражданин Киргизии Яхье Машрапов, фотографию его паспорта опубликовали многие иностранные издания. Однако впоследствии выяснилось, что мужчина непричастен к этому преступлению и имеет железное алиби — в момент теракта он находился в Киргизии.

Читайте ранее в этом сюжете: Яхье Машрапов заявил о непричастности к теракту в Стамбуле

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