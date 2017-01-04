В ДТП под Великим Устюгом ранены 11 человек

Пострадавшие ехали из двух регионов Поволжья в резиденцию Деда Мороза

Вологда, , 12:50 — REGNUM Число пострадавших в результате ДТП в Великоустюгском районе Вологодской области возросло с 8 до 11 человек. Среди пострадавших — жители двух регионов Поволжья.

Авария произошла 3 января в 16 км от города Великий Устюг. По данным местных СМИ, в результате столкновения двух иномарок (Mazda CX-5 и Infiniti) были травмированы 11 человек. Первоначально сообщалось о том, что в ДТП пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. По предварительным данным, авария произошла при обгоне.

Данные об участниках ДТП разнятся. По одной информации, пострадавшие являются жителями Удмуртии и Чувашии, по другим данным — это жители Татарии и Чувашии.

Пострадавшие в Великом Устюге хотели посетить резиденцию Деда Мороза. Напомним, что в Вологодской области расположена резиденция российского Деда Мороза. В новогодние каникулы она обретает туристическую популярность.