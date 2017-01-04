В Курской области на случай непогоды подготовили мобильные пункты обогрева

Курск, , 12:42 — REGNUM В Курской области на случай ухудшения погодных условий к установке готовы два мобильных пункта обогрева водителей, в которых могут одновременно разместиться несколько десятков человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на временно исполняющего обязанности первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Курской области, полковника Руслана Солдатенкова.

В новогодние праздники ситуацию на 22 опасных участках федеральных автомобильных трасс отслеживают около 20 групп пожарных. Мониторинг обстановки на дороги ведется круглосуточно с помощью 13 видеокамер, информация с которых поступает в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курской области.

В регионе функционируют передвижные посты ДПС, а также около 50 стационарных пунктов обогрева и питания. Готовы к работе пункты медицинской помощи, в том числе 10 стационарных на базе медицинских учреждений и подвижные на базе карет скорой медицинской помощи.

Из-за ожидаемого похолодания в регионе также усилены меры противопожарной безопасности, так как часто причиной возгорания являются неисправные обогревательные приборы.