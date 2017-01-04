В Ираке разбился военный самолет

Багдад, , 12:41 — REGNUM Боевой самолет Военно-воздушных сил Ирака потерпел крушение во время выполнения боевого задания. Об этом сегодня, 4 января, сообщает телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на Вооруженные силы Ирака.

Сообщается, что боевой самолет разбился во время полёта одного из формирований военной авиации Ирака.

Боевая машина упала возле города Байджи в провинции Салах-эд-Дин. По предварительным данным причиной крушения стал технической сбой.

Информация о судьбе пилотов не поступала.