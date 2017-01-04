Крупный пожар на складе в Ростове-на-Дону тушили почти четыре часа

Ростов-на-Дону, , 12:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону в Западной промышленной зоне произошёл крупный пожар. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 4 января, сообщение о возгорании в здании по улице Доватора, 146 л, поступило сегодня в 03:13.

Прибывшие на место ЧП пожарные оцепили территорию. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Локализовать возгорание удалось через час. Огнем к этому времени уже было охвачено 250 квадратных метров площади склада. Полностью возгорание было ликвидировано только четыре часа спустя. Пожар тушили почти 60 человек.

По данным регионального чрезвычайного ведомства, в период с 31 декабря 2016 года по 3 января 2017 года на территории Ростовской области чрезвычайных ситуаций и происшествий не произошло. За этот период в регионе было зарегистрировано 26 пожаров, при которых погибли 9 человек, травмы получил один человек. Десять из них произошли в последний день ушедшего года. Большая часть пожаров, а именно — 15, пришлась на жилой сектор. Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем (9 случаев), короткое замыкание электропроводки (семь случаев), в четырех случаях причиной пожара стал поджог.

А вот на объектах проведения праздничных мероприятий, а также реализации и использования пиротехнической продукции пожаров удалось избежать.