Среда, 04 Января 2017 года
12:58:28 МСК

Крупный пожар на складе в Ростове-на-Дону тушили почти четыре часа

Происшествия
Огонь прошелся по площади в 250 квадратных метров

Ростов-на-Дону, 4 Января 2017, 12:32 — REGNUM  В Ростове-на-Дону в Западной промышленной зоне произошёл крупный пожар. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 4 января, сообщение о возгорании в здании по улице Доватора, 146 л, поступило сегодня в 03:13.

Прибывшие на место ЧП пожарные оцепили территорию. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Локализовать возгорание удалось через час. Огнем к этому времени уже было охвачено 250 квадратных метров площади склада. Полностью возгорание было ликвидировано только четыре часа спустя. Пожар тушили почти 60 человек.

По данным регионального чрезвычайного ведомства, в период с 31 декабря 2016 года по 3 января 2017 года на территории Ростовской области чрезвычайных ситуаций и происшествий не произошло. За этот период в регионе было зарегистрировано 26 пожаров, при которых погибли 9 человек, травмы получил один человек. Десять из них произошли в последний день ушедшего года. Большая часть пожаров, а именно — 15, пришлась на жилой сектор. Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем (9 случаев), короткое замыкание электропроводки (семь случаев), в четырех случаях причиной пожара стал поджог.

А вот на объектах проведения праздничных мероприятий, а также реализации и использования пиротехнической продукции пожаров удалось избежать.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
Главное сегодня
NB!
04.01.17
Станислав ТарасовТурция должна сохранить политическое доверие России и Ирана
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
04.01.17
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде
КалининградРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
04.01.17
Большую пресс-конференцию Трамп проведет за 9 дней до инаугурации
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
04.01.17
«Доллар – самая перспективная валюта на 2017 год»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.01.17
«Арсенал» отыграл у «Борнмута» 3 мяча за 20 минут
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
04.01.17
Юрий БаранчикУкраина. Итоги 2016: страна-минус
КиевУкраина Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
03.01.17
Украина будет производить винтовки М16
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Общество
NB!
03.01.17
Спецназ НАТО пополнят 400 литовских солдат
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
03.01.17
Метели и морозы в России: данные Росгидрометцентра
МоскваРоссия Морозы Происшествия
NB!
03.01.17
Украина ждет, что администрация Трампа начнет поставки летального оружия
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Парубий: Досрочные выборы на Украине — план России, но он не пройдет
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
03.01.17
Юрий БаранчикМировая геополитика. Итоги 2016: год перелома
МоскваРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
Тулеев попросил Медведева остановить необоснованный рост цен на бензин
КемеровоРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
Алексей ЮсевДесять лучших фильмов 2016 года
МоскваРоссия Итоги 2016 года Культура
NB!
03.01.17
Яков РудьНе то дали: Маккейн остался недоволен Порошенко
КиевУкраина Украина и США Политика
NB!
03.01.17
«Новый год нефть открыла ростом»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
Станислав СтремидловскийКого назначат в Польше виновными – мигрантов или украинцев?
ЭлкПольша Главное о Польше Политика
NB!
03.01.17
Сергей ГуркинТоп-10 событий 2016 года для Украины: конец «украинской оккупации»?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Станислав ТарасовТурция может обрубить концы с американским «сатаной»
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
03.01.17
Ассанж: демократы обвиняют РФ во взломе серверов, чтобы навредить Трампу
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
03.01.17
Папа Римский о священниках-педофилах: Это грех, позорящий всех нас
Ватикан Католицизм Общество
ещё главное