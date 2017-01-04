Закрытие трасс в Оренбуржье: 122 человека провело ночь в спецпунктах

Более сотни граждан провели ночь в пунктах временного размещения из-за того, что дороги в регионе закрыли. Причиной для такой меры стало ненастье

Оренбург, , 12:23 — REGNUM На территории Оренбургской области посостоянию на 09:00 местного времени (07:00 мск) 4 января 122 человека (из них 17 детей) находились в пунктах временного размещения в городе Медногорске и поселке Лылово Гайского городского округа, а также в мобюильных рунктах обогрева, развернутых на орской трассе. Для граждан, которых в пути застало ненастье, подготовили спецпункты — в гостиницах, сельском клубе, больнице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

Напомним, вечером 3 января из-за неблагоприятных погодных условий на орской трассе ввели ограничение движения транспортных средств. Участок автомобильной дороги Оренбург-Орск с 170 км по 260 км открыт с11:30 местного времени 4 января.

В целях мониторинга за состоянием дорог на территории Оренбургскойобласти продолжают функционировать два мобильных пункта обогрева: на 170 км трассы Р-336 Оренбург-Орск с. Краснощеково и на 260 км трассы Р-336 автодороги Оренбург-Орск-Шильда.

Стоит отметить, что в этих пунктах ночь с 3 на 4 января провели восемь человек (в том числе один ребенок).

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