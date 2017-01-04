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Смертельная автоавария в Геленджике на Кубани: погиб подросток

Происшествия
Еще один несовершеннолетний получил травмы

Геленджик, Краснодарский край, 4 Января 2017, 12:15 — REGNUM  В Краснодарском крае дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь подростка. Авария произошла ближе к вечеру 2 января в Геленджике.

Двое подростков ехали на мопеде на большой скорости. На улице Островского водитель не стравился с управлением и выехал на «встречку». Столкновения с припаркованным автомобилем избежать не удалось. Удар был такой силы, что 16-летний водитель, студент техникума погиб на месте, пишет газета «Прибой». Его пассажир — учащийся 8 класса — с серьезными травмами попал в реанимацию.

Известно, что прав на управление мототранспортом подростки не имели. Кроме того, не соблюдали они и меры собственной безопасности — на мопеде они ехали без шлемов и необходимой экипировки.

В тот же день, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления ГИБДД, травмы в результате автоаварий получили еще четыре человека. Так, в ДТП в районе 13-километра автодороги «А 148» (дублер курортного проспекта) пострадал 23-летнйи водитель автомобиля «БМВ 118i». Он не выбрал безопасную скорость движения, съехал с проезжей части и врезался в бетонную стену при въезде в тоннель. По предварительным данным, стаж вождения молодого человека — около года. Три человека оказались на больничной койке после аварии в Усть-Лабинском районе. Водитель «Фольксвагена» и двое его пассажиров: 46-летняя и 39-летняя женщины были травмированы в результате лобового столкновения с автомобилем «Хендай Гетц».

Добавим, что только за первые два дня наступившего года на дорогах Краснодарского края произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека погибли и 31 был травмирован. Причиной шести автоаварий стало несоблюдение скоростного режима. Три ДТП произошли по причине выезда на полосу встречного движения, в них один человек погиб и пятеро получили травмы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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