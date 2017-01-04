На южной стороне МКАД произошло массовое ДТП из-за гололеда

Москва, , 11:25 — REGNUM Из-за сильного обледенения дороги на южной стороне МКАД в Москве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сегодня, 4 января, сообщает Life.

Сообщается, что порядка 20 автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД между Каширским и Варшавским шоссе. Столкновение произошло из-за сильного обледенения на трассе.

На место ДТП выехали сотрудники полиции. Из-за аварии движение по внешней стороне МКАД в районе Каширского шоссе сильно затруднено.

Информация о пострадавших не поступала.