На южной стороне МКАД произошло массовое ДТП из-за гололеда
Образовалась пробка
Москва, 4 Января 2017, 11:25 — REGNUM Из-за сильного обледенения дороги на южной стороне МКАД в Москве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сегодня, 4 января, сообщает Life.
Сообщается, что порядка 20 автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД между Каширским и Варшавским шоссе. Столкновение произошло из-за сильного обледенения на трассе.
На место ДТП выехали сотрудники полиции. Из-за аварии движение по внешней стороне МКАД в районе Каширского шоссе сильно затруднено.
Информация о пострадавших не поступала.
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