Аэропорт Калининграда закрыт из-за ЧП на ВПП

Лайнер выкатился за пределы полосы и упал на «брюхо»

Калининград, , 10:49 — REGNUM Международный аэропорт «Храброво» в Калининграде временно закрыт из-за инцидента с самолетом Airbus A321 российской авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сегодня, 4 января, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Напомним, сегодня пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс из Москвы в Калининград, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал на «брюхо», сломав переднюю стойку шасси.

На борту самолета находился 171 человек, все они были эвакуированы. Медицинская помощь понадобилась троим пассажирам. По факту аварийной посадки самолета начата доследственная проверка.

Администрация аэропорта сообщила, что воздушная гавань будет закрыта до полудня, так как необходимо убрать самолет с траектории взлетно-посадочной полосы.