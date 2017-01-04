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Британский журналист выдвинул новую версию гибели «Титаника»

Происшествия
Дело не обошлось одним айсбергом

Лондон, 4 Января 2017, 08:57 — REGNUM  Британский журналист Шенан Молони выдвинул новую версию гибели знаменитого пассажирского парохода «Титаник», утонувшего в апреле 1912 года. Результаты своего 30-летнего исследования Молони публикует сегодня, 4 января, на страницах The Independent.

Молони, который 30 лет исследует крушение крупнейшего океанского лайнера своего времени, уверен, что айсберг нельзя считать единственной причиной гибели «Титаника».

Журналист проанализировал фотографии, сделанные до начала первого и последнего путешествия «Титаника». Он нашел ряд снимком, сделанных инженерами-электриками в судоверфи Белфаста во внутренних отсеках корабля. Он утверждает, что на на снимках, возле того места, которым пароход врезался в айсберг, он заметил черные следы длиной примерно девять метров.

Молони утверждает, что эти следы — сажа от внутреннего пожара. Возгорание могло возникнуть в одном из хранилищ топлива возле бойлерной. Далее журналист утверждает, что хранилище топлива могло выгорать в течение всего путешествия «Титаника». Команде корабля было приказано молчать о происходящем и скрыть ЧП от пассажиров.

Команде якобы не удалось потушить пожар из-за чего стальная обшивка «Титаника» сильно нагрелась и стала хрупкой. В связи с этим, при столкновении с айсбергом в корпусе корабля образовалась очень крупная пробоина.

Таким образом, Молони утверждает, что гибель «Титаника» в большей степени вызвана пожаром и преступной халатностью.

Напомним, британский пароход «Титаник» — крупнейший пассажирский корабль своего времени, затонул 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса от столкновения с айсбергом в водах северной Атлантики. На борту корабля находилось свыше двух тысяч человек — большинство из них погибло.

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