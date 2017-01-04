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Во время атаки исламистов на юге Филиппин сбежали 132 заключенных

Происшествия
Полиция ищет нападавших и беглецов

Манила, 4 Января 2017, 06:51 — REGNUM  Побег более 130 заключенных на юге Филиппин стал возможен благодаря атаке вооруженных мусульман. Нападение на тюрьму в городе Кидапаван, провинция Северное Котабато, произошло рано утром в среду, 4 января, передает телеканал Channel News Asia.

В результате нападения на здание тюрьмы, выполненное более чем сотней вооруженных преступников, удалось бежать 132 заключенным.

По словам надзирателя Питера Вонггата, нападавшие убили одного охранника, еще один получил ранения. Вооруженная мусульманская группировка изначально планировала свое нападение как операцию по освобождению заключенных товарищей.

Правоохранители региона оперативно начали операцию по поимке беглецов, а тажке нападавших филиппинцев. Как сообщает начальник полиции Кидапавана Лео Аджеро, двое из 132 двух сбежавших заключенных были пойманы полицейскими.

В южной части Филиппин проживают мусульмане, представляющие религиозное меньшинство от большей части граждан, исповедующих католицизм. Отдельные мусульманские группировки заявили о своей приверженности «Исламскому государству» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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