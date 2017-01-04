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«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде

Происшествия
На борту находились 167 человек, все они остались живы
1 / 2 Место происшествия в калининградском аэропорту
Иллюстрация: 39.mchs.gov.ru
Место происшествия в калининградском аэропорту

Калининград, 4 Января 2017, 05:14 — REGNUM  В калининградском аэропорту «Храброво» в ночь с 3 на 4 января следовавший из Москвы самолёт А320 совершил жёсткую посадку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, на борту находились 167 человек.

При посадке пострадали шесть пассажиров, у которых диагностированы ссадины и ушибы. Но лишь двух человек отправили в больницу для обследования. Утечки топлива, по данным МЧС, не произошло.

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что многие пассажиры рейса после посадки выложили в Сеть видеофрагменты и фотографии случившегося.

На кадрах, в частности, видно, что люди стоят под снегом у самолёта, а рядом нет ни пожарных, ни машин скорой помощи.

2 / 2 Пассажиры у самолёта в калининградском аэропорту
Иллюстрация: Стоп-кадр Instagram.com/karen__dan
Пассажиры у самолёта в калининградском аэропорту

Одна из пассажирок рассказала порталу «Клопс», что были брошены надувные трапы, а стюардессы кричали на русском и английском: «Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!».

По словам другого пассажира, после того, как аэробус упал на посадочную полосу носом, завалившись на левую турбину, внутри салона пошёл дым.

«Как же это страшно! — написала в инстаграме другая пассажирка. — Самолёт занесло (мне так показалось), он упал на одно крыло. Чудо, что не загорелся! Чудо, что всё обошлось!!! Что все живы!!! Только испуг, истерика и слёзы… Сердце замерло! Трясёт до сих пор!!! Кому поставить свечку?!»

По предварительным данным, у лайнера обломилась передняя стойка шасси. По неофициальным данным, это могло произойти потому, что часть посадочной полосы была не убрана от снега.

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