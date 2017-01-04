Осужденный пожизненно 82-летний убийца Мэнсон переведен в больницу

Лос-Анджелес, США, , 04:52 — REGNUM Организатора ритуальных убийств Чарльза Мэнсона, отбывающего пожизненное заключение в калифорнийской тюрьме Коркоран, перевели в местную больницу в связи с резким ухудшением состояния здоровья, сообщает во вторник, 3 января, Los Angeles Times.

Сообщается, что 82-летний заключенный доставлен в клинику города Бейкерсфилд, штат Калифорния, расположенную примерно в часе езды от тюрьмы Коркоран. Информации о том, какое именно заболевание поразило известного преступника, не поступало. Состояние Мэнсона отказались комментировать в департаменте исправительных и реабилитационных учреждений штата Калифорния, сославшись на врачебную тайну.

Напомним, Чарльз Мэнсон содержится в одиночной камере калифорнийской тюрьмы с 1970 года, когда вынесенный ему смертный приговор не был приведен в исполнение в связи с отменой смертной казни на территории штата. Двенадцать раз преступник подавал прошение о досрочном освобождении, последний раз он получил отказ в 2012 году.

В 60-е годы бывший уголовник Мэнсон собрал вокруг себя преступную группу, называвшую себя «Семьей Мэнсона». Летом 1969 года члены «семьи» совершили семь убийств, в том числе лишив жизни беременную голливудскую актрису Шэрон Тэйт, супругу режиссера Романа Полански.