Среда, 04 Января 2017 года
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Осужденный пожизненно 82-летний убийца Мэнсон переведен в больницу

Происшествия
Характер его заболевания не сообщается

Лос-Анджелес, США, 4 Января 2017, 04:52 — REGNUM  Организатора ритуальных убийств Чарльза Мэнсона, отбывающего пожизненное заключение в калифорнийской тюрьме Коркоран, перевели в местную больницу в связи с резким ухудшением состояния здоровья, сообщает во вторник, 3 января, Los Angeles Times.

Сообщается, что 82-летний заключенный доставлен в клинику города Бейкерсфилд, штат Калифорния, расположенную примерно в часе езды от тюрьмы Коркоран. Информации о том, какое именно заболевание поразило известного преступника, не поступало. Состояние Мэнсона отказались комментировать в департаменте исправительных и реабилитационных учреждений штата Калифорния, сославшись на врачебную тайну.

Напомним, Чарльз Мэнсон содержится в одиночной камере калифорнийской тюрьмы с 1970 года, когда вынесенный ему смертный приговор не был приведен в исполнение в связи с отменой смертной казни на территории штата. Двенадцать раз преступник подавал прошение о досрочном освобождении, последний раз он получил отказ в 2012 году.

В 60-е годы бывший уголовник Мэнсон собрал вокруг себя преступную группу, называвшую себя «Семьей Мэнсона». Летом 1969 года члены «семьи» совершили семь убийств, в том числе лишив жизни беременную голливудскую актрису Шэрон Тэйт, супругу режиссера Романа Полански.

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Происшествия в местах лишения свободы
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