Следователи выясняют причину инцидента в аэропорту Калининграда

Калининград, , 03:19 — REGNUM Самолет, доставивший пассажиров из Москвы в Калининград, при посадке в аэропорту назначения Храброво выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По факту произошедшего начато предварительное расследование, сообщает RT в среду, 4 января.

Сообщается, что пассажирский лайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс сообщением «Москва (Шереметьево) — Калининград» во время посадки, в 22:30 мск, не смог остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы и выкатился на грунт. При съезде с ВПП у самолета сломалась передняя стойка.

Никто из находившихся на борту 167 человек во время инцидента не пострадал. Пассажиры и экипаж эвакуированы, медицинская помощь никому не понадобилась. В настоящее время лайнер отбуксирован оперативной группой на взлетно-посадочную полосу.

Следователи СКР начали доследственую проверку, идет опрос свидетелей. Кроме того, расследование ведут сотрудники безопасности воздушной гавани и представители компании «Аэрофлот».