Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло к юго-западу от Фиджи
Объявлена угроза цунами
Сува, 4 Января 2017, 01:42 — REGNUM Колебания земной поверхности, магнитуда которых составила 7,2 единицы, зафиксированы в акватории Тихого океана районе островов Фиджи утром среды, 4 января. О землетрясении сообщает геологическая служба США.
Мощные толчки зафиксированы в 10:52 местного времени (00:52 мск). Эпицентр расположен к юго-западу от островов в 227 км от города Нади. Глубина залегания очага сейсмособытия — 10 км.
Тихоокеанский центр предупреждения цунами распространил информацию, согласно которой угроза цунами существует в пределах 300 км от эпицентра землетрясения.
О жертвах и разрушениях сообщений пока не поступало.
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