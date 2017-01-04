Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло к юго-западу от Фиджи

Сува, , 01:42 — REGNUM Колебания земной поверхности, магнитуда которых составила 7,2 единицы, зафиксированы в акватории Тихого океана районе островов Фиджи утром среды, 4 января. О землетрясении сообщает геологическая служба США.

Мощные толчки зафиксированы в 10:52 местного времени (00:52 мск). Эпицентр расположен к юго-западу от островов в 227 км от города Нади. Глубина залегания очага сейсмособытия — 10 км.

Тихоокеанский центр предупреждения цунами распространил информацию, согласно которой угроза цунами существует в пределах 300 км от эпицентра землетрясения.

О жертвах и разрушениях сообщений пока не поступало.