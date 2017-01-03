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Под Саратовом в ДТП погибли сотрудники министерства социального развития

Происшествия
В настоящее время выясняются причины аварии

Саратов, 3 Января 2017, 22:33 — REGNUM  Во вторник, 3 января, в Саратовской области в результате ДТП погибли трое сотрудников министерства социального развития. Об этом сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.

«Сегодня в ДТП погибли трое сотрудников нашего министерства, — сказал источник. — Других подробностей пока нет».

В региональном главке МВД агентству подтвердили факт гибели 3-х людей в ДТП, однако место работы погибших не назвали. По данным ведомства, авария произошла около 17.30 мск на автодороге неподалеку от села Елшанка Воскресенского района.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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