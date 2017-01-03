Под Саратовом в ДТП погибли сотрудники министерства социального развития
В настоящее время выясняются причины аварии
Саратов, 3 Января 2017, 22:33 — REGNUM Во вторник, 3 января, в Саратовской области в результате ДТП погибли трое сотрудников министерства социального развития. Об этом сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.
«Сегодня в ДТП погибли трое сотрудников нашего министерства, — сказал источник. — Других подробностей пока нет».
В региональном главке МВД агентству подтвердили факт гибели 3-х людей в ДТП, однако место работы погибших не назвали. По данным ведомства, авария произошла около 17.30 мск на автодороге неподалеку от села Елшанка Воскресенского района.
В настоящее время выясняются причины аварии.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
03.01.17
«Сельта» одолела «Валенсию» с разгромным счетом
NB!
03.01.17
СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов
NB!
03.01.17
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
NB!
03.01.17
Спецназ НАТО пополнят 400 литовских солдат
NB!
03.01.17
Метели и морозы в России: данные Росгидрометцентра
NB!
03.01.17
Украина ждет, что администрация Трампа начнет поставки летального оружия
NB!
03.01.17
Мировая геополитика. Итоги 2016: год перелома
NB!
03.01.17
Тулеев попросил Медведева остановить необоснованный рост цен на бензин
NB!
03.01.17
Десять лучших фильмов 2016 года
NB!
03.01.17
Не то дали: Маккейн остался недоволен Порошенко
NB!
03.01.17
«Новый год нефть открыла ростом»
NB!
03.01.17
Кого назначат в Польше виновными – мигрантов или украинцев?
NB!
03.01.17
Топ-10 событий 2016 года для Украины: конец «украинской оккупации»?
NB!
03.01.17
Турция может обрубить концы с американским «сатаной»
NB!
03.01.17
Ассанж: демократы обвиняют РФ во взломе серверов, чтобы навредить Трампу
NB!
03.01.17
Папа Римский о священниках-педофилах: Это грех, позорящий всех нас
NB!
03.01.17
Ко дню рождения Бандеры во Львовской области сожгли музей УПА
NB!
03.01.17
Жертвами бойни в бразильской тюрьме стали около 60 человек
NB!
02.01.17
«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Сандерлендом»
NB!
02.01.17
«Китай не заменит прибалтам Россию»
NB!
02.01.17
Как в Беларуси идет ползучая националистическая белорусизация
NB!
02.01.17
Корреа обвинил США во лжи и вмешательстве в выборы президента Эквадора