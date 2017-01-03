Воронежская область: 30 пациентов тубдиспансера эвакуированы из-за пожара

Бутурлиновка, Воронежская область, , 21:39 — REGNUM Пожар в туберкулезном диспансере произошел в Бутурлиновке Воронежской области днем 3 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в диспансере поступило в 16:29, ликвидировать возгорание удалось в течение четырех минут.

Огонь повредил обшивку стен и потолка в пристройке. Из здания диспансера был эвакуирован 31 пациент — эвакуацию провели сотрудники учреждения.

При пожаре никто не погиб и не пострадал.

Причина возникновения пожара устанавливается.

По данным ГУ МЧС, за дни праздников, с 31 декабря по 2 января, произошло 16 техногенных пожаров.