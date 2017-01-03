Яхье Машрапов заявил о непричастности к теракту в Стамбуле

Подозреваемый в теракте утверждает, что находился в Киргизии в момент нападения на стамбульский ночной клуб

Бишкек, , 20:14 — REGNUM Гражданин Киргизии Яхье Машрапов, названный турецкими СМИ главным подозреваемым в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле, заявил о своей непричастности к этому преступлению, сообщило ИА «Turmush» сегодня, 3 декабря.

По словам киргизстанца, с ним уже побеседовали турецкие полицейские, после чего, удостоверившись в его невиновности, отпустили обратно в Киргизию.

«1 января я полетел из Бишкека в Стамбул. Я завершил дела, связанные с торговлей. После чего приехал в аэропорт Стамбула и сел в самолет. В это время сотрудники правоохранительных органов сняли меня с самолета. Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Мне объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника из фото, попросили прощения и посадили меня в самолет», — пояснил он.

На родине Яхье Машрапова также допросили сотрудники киргизских спецслужб, после чего отпустили на свободу.

«Я не знаю человека, который подозревается в теракте, и не знаю, откуда фото моего паспорта распространилось в интернете… Сам я родом из Кара-Суу (город в Ошской области Киргизии — Прим. ИА REGNUM ). С 2011 года я торгую на кара-суйском рынке «Туратали». Когда был теракт, 31 декабря, я был в Киргизии. Я никак не причастен к теракту в Турции. С 2011 года я летаю в Стамбул из-за своей работы — торговли», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в стамбульском ночном клубе «Reina» произошел теракт: мужчина в костюме Санта-Клауса расстрелял из автомата охранника и посетителей этого развлекательного заведения. В результате нападения погибли 39 человек, еще 69 получили ранения различной степени тяжести.

Отметим, что ранее турецкая пресса сообщала о том, что террористический акт совершил якобы либо гражданин Киргизии, либо гражданин Узбекистана. Основным подозреваемым зарубежные СМИ называли 28-летнего киргизстанца Яхье Машрапова.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Киргизии назвал «маловероятным» участие киргизстанца в теракте в Турции