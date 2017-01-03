МИД Киргизии назвал «маловероятным» участие киргизстанца в теракте в Турции

Среди пострадавших в результате нападения террориста есть и гражданка Киргизии

Бишкек, , 20:06 — REGNUM Киргизское внешнеполитическое ведомство считает, что информация о причастности гражданина Киргизии к теракту в Стамбуле является маловероятной. Об этом сегодня, 3 января, сообщила «Zanoza.kg».

«Согласно предварительным данным, эта информация недостоверна, однако ведомство все же ее проверяет», — подчеркнули в Министерство иностранных дел Киргизской Республики.

Отметим, что ранее ИА «24.kg» сообщило, ссылаясь на информацию правоохранительных органов Турции, что напавший на ночной клуб «Reina» в Стамбуле террорист имел паспорт гражданина Киргизии — 28-летнего Яхьи Машрапова.

«Документ выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Киргизской Республики. Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала «TRT World», — уточнило киргизское интернет-издание.

ИА REGNUM напоминает, что в новогоднюю ночь стамбульском ночном клубе «Reina» произошло нападение террориста, одетого в костюм Санта-Клауса. Вооруженный автоматом мужчина убил охранника и еще 38 посетителей развлекательного заведения (в том числе одного гражданина России), а также ранил еще 69 человек (в том числе гражданку Киргизии). Предпринятые турецкими полицейскими и спецслужбами меры по нейтрализации преступника пока не увенчались успехом.

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